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    أذربيجان تتغلب على إسرائيل في مؤهلات كأس العالم 2018م للسيدات

    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣٧]

    كوردمير، 2 يونيو، أذرتاج

    أقيمت مباراة أخيرة لليوم الثالث من مباريات المجموعة "ايه" ضمن المرحلة المؤهلة لكأس العالم لكرة الطائرة للسيدات 2018م بقصر باكو للرياضة اليوم ثاني يونيو حيث تنافست سيدات أذربيجان وإسرائيل.

    وأفادت مراسلة أذرتاج ان المنتخب الاذربيجاني تغلب في الشوط الأول 25-9 وفي الشوطين الثاني والثالث 25-14 و25-18 على التوالي ليضيف 3 نقاط أخرى الى رصيد المنتخب البالغ 9 نقاط تمكنه من مشاركة صدارة المجموعة من نظيره الهولندي ويليهما أوكرانيا برصيد 6 نقاط وإسرائيل 3 نقاط رابعا والنرويج والدنمارك خامسا وسادسا برصيد فارغ.

    وستتنافس سيدات أذربيجان مع نظيراتهن من هولندا في 3 يونيو غدا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تتغلب على إسرائيل في مؤهلات كأس العالم 2018م للسيدات
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