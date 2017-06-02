قمة وكالات الانباء العالمية تبحث سبل مكافحة الاخبار الوهمية في سانت بطرسبورغ

سانت بطرسبورغ، 2 يونيو، أذرتاج

عقدت قمة وكالات الانباء العالمية الرائدة على موضوع "الاخبار الكاذبة او الصحيحة: نداء لعالم الاخبار الحديث" على هامش ملتقى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في 2 يونيو اليوم.

وأبلغت مراسلة أذرتاج ان القمة المنظمة من قبل وكالة تاس الروسية شارك فيها رؤساء وقادة وممثلون عن وكالات اسوشيتيد برس ورويترز وبرس اسوسيشن والاناضول وبلومبرغ وانسا ودبا وشينخوا وارنا وكيودو ويونهاب وفرانس برس واذرتاج الأذربيجانية وغيرها.

وانعقدت القمة باشراف مشترك عن جانب ميخائل غوسمان النائب الأول لرئيس تحرير وكالة تاس وجوزيبه تشربونين رئيس تحرير وكالة انسا الإيطالية حيث بحثت سبل صد الاخبار الوهمية على خلفية تنمية التكنولوجيا العصرية بما انها تشكل مشكلات خطيرة على الصحفية الحقيقية.

وأشار ناطقون في تقاريرهم وكلماتهم خاصة الى انتشار "اخبار وهمية" في الوقت الحاضر بسرعة عالية قياسا الى الفترات السابقة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وشددوا خاصة على عدم التسليم بمكافحة "الاخبار الوهمية" عن طريق نشر "اخبار وهمية" أخرى بل يجب توجيه الاهتمام الرئيسي الى حقيقة باستخدام مصادر الصحفية وتقاليد الصحفية الصحيحة.

كما اتفقوا على إمكانية خفض اعداد الذين يوقنون بالاخبار الوهمية من خلال رفع مستوى التعليم وتعليمهم آليات انشاء اخبار صحيحة وللتصدي لانتشار الاخبار الوهمية وعلى الصحفيين مواصلة النضال الدائم من خلال توجيه الانتباه الى الحقيقة المكشوف عليها من اجل القضاء على الكذب وإلا فان ثقة المجتمع في الصحافة والاعلام تتقلص مما يشكل صعوبات امام نشر الحقيقة والاخبار الصحيحة. وذلك يطلب من الوكالات ان تحافظ على مستوى المصداقية لاخبار تنشرها مع اعارة اهتمام كبير لرفع كفاءة ومهارات موظفيها.

وأكدت القمة كذلك على ضرورة تحلي الوكالات بالحيطة والحذر للحد الأقصى عند نشر المعلومات لألا تراهن على شعبيتها المكتسبة طوال سنين عديدة بالخطر.