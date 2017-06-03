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    رئيس كوستا ريكا: حريصون على توسيع التعاون مع أذربيجان

    ٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٢١]

    باكو، 3 يونيو (أذرتاج)

    قابل رئيس جمهورية كوستا ريكا لويس جيليرمو سوليس وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف.

    نقل الوزير محمدياروف الى الرئيس تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. بدوره طلب الرئيس سوليس من الوزير نقل تحياته واطيب امنياته الى نظيره الاذربيجاني.

    تحدث الوزير الاذربيجاني محمدياروف عن العلاقات الثنائية بين البلدين مشيدا بتطورها في السنوات الأخيرة.

    أشار محمدياروف الى وجود إمكانيات واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة واللوجستية وبناء السفن. كذلك أكد ان إدراج كوستا ريكا في نظام "أسان فيزا" للتأشيرات المسهلة يساهم في تدفق السياح من هذا البلد الى أذربيجان.

    قال الرئيس لويس جيليرمو سوليس ان بلاده حريصة على توسيع التعاون مع أذربيجان في المجالات المختلفة.

    AZERTAG.AZ :رئيس كوستا ريكا: حريصون على توسيع التعاون مع أذربيجان
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