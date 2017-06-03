القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 112 مرة

باكو، 3 يونيو (أذرتاج).

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 112 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل بعيار 82 مم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية وقرية باراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوهنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرية جعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري في محافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوخانبي بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى جواهرلي ويوسفجانلي ومرزيلي ساريجالي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قروند وقورقان وقاراخانبكلي وأشاغي ويسلي وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزكار في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وآغدام وخوجاوند وفضولي المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.