انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
AzerTAg.az
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١١:٢٥]
باكو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
انخفضت أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.
تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 47.66 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.70 دولار وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 49.95 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.68 دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠٢]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٢١]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٢٩]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٢١]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [٢٣:٠٠]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠٢]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١١:٢٥]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٢٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [٢١:١٣]
٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٢]
٠٤.٠٥.٢٠١٧ [١٦:٠٦]
١٧.٠٤.٢٠١٧ [١٧:١٩]
١٤.٠٤.٢٠١٧ [١٩:١٧]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]
٣١.٠٥.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٧:٠١]
٠٥.٠٥.٢٠١٧ [١٠:٢١]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٨:١٨]
١١.٠٥.٢٠١٧ [٢٠:٥٣]
١٠.٠٥.٢٠١٧ [١٥:١١]
٠٨.٠٥.٢٠١٧ [١٤:٥١]
٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٧:٤٦]
١٦.٠٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٧ [٢١:٠٦]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٣٣]
١٢.٠٥.٢٠١٧ [١٦:٠٥]
١١.٠٥.٢٠١٧ [١٢:٥٥]
٠٩.٠٥.٢٠١٧ [١٥:١٢]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٢]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٠٥]
٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٢٢]
٢٧.٠٥.٢٠١٧ [١٥:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك