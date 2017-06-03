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    بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 50.52 دولار

    ٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 3 يونيو (أذرتاج).

    انخفض سعر النفط الاذربيجاني بقيمة اكثر من دولار واحد.

    أفادت أذرتاج ان النفط الاذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 50.52 دولار بعد هبوطه 1.39 دولار.

    AZERTAG.AZ : بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 50.52 دولار
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