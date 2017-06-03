باكو، 3 يونيو (أذرتاج). انخفض سعر النفط الاذربيجاني بقيمة اكثر من دولار واحد. أفادت أذرتاج ان النفط الاذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 50.52 دولار بعد هبوطه 1.39 دولار.

AZERTAG.AZ : بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 50.52 دولار

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