بيع النفط الأذربيجاني بقيمة 50.52 دولار
AzerTAg.az
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠٢]
باكو، 3 يونيو (أذرتاج).
انخفض سعر النفط الاذربيجاني بقيمة اكثر من دولار واحد.
أفادت أذرتاج ان النفط الاذربيجاني من نوع اذري لايت بيع بقيمة 50.52 دولار بعد هبوطه 1.39 دولار.
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