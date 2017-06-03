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    ثقافة


    السجاد الاذربيجاني يعرض في بلغراد

    ٠٣.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 3 يونيو (أذرتاج).

    افتتح في العاصمة الصربية بلغراد معرض "قيم لا مثيل لها" بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء متحف السجاد الاذربيجاني.

    حضر حفل الافتتاح ممثلو وزارة الثقافة والاعلام الصربية والهيئات الحكومية الأخرى والدبلوماسيون وأعضاء ورئاسة المركز الثقافي الاذربيجاني في بلغراد، وغرفة التجارة الأذربيجانية الصربية والاعلاميون.

    تعرض فيه 47 نوعا من السجاجيد ومنتجاتها العائد تاريخها الى الفترة ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين، ونماذج من الملابس الوطنية والمنسوجات والمعمولات النحاسية.

    سيستمر المعرض حتى الأول من يوليو.

    AZERTAG.AZ :السجاد الاذربيجاني يعرض في بلغراد
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