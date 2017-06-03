الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة فوق 30 مئوية

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها جاء فيها انها تنتظر ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة جزئية متغيرة الى غائمة دون هطول في الأساس مع احتمال تساقط مطر قصير الأمد صباح يوم 4 يونيو الاحد على عدة مناطق شبه الجزيرة وتتوقع هبوب رياح شمالية معتدلة.

وقالت في تقريرها اليوم انها تتوقع تراوح درجات الحرارة في أجواء شبه جزيرة أبشرون بين 15-20 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 18-20 مئوية ليلا وبين 28-30 مئوية ظهرا.

وأشارت الى توقع ارتفاع الضغط الجوي الى 763 ملم زئبقي وبلوغ الرطوبة 70-80 في المائة ليلا وبين 55-66 في المائة ظهرا.

وبمحافظات أذربيجان تنتظر الهيئة سماء غير هاطلة مع توقعات مطر رعدي على بعض المحافظات الجبلية ظهرا وقصير الاجل مع احتمال سقوط ضباب صباحا على عدة مناطق برفقة هبوب رياح شرقية معتدلة.

وتتوقع تردد درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية ظهرا وفي المناطق الجبلية بين 7-12 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية ظهرا.