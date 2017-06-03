سفير هولندا في نخجوان في زيارة تعريفية بمؤسسات الإنتاج والتعليم والثقافة والسياحة الصحية

نخجوان، 3 يونيو، أذرتاج

قام سفير هولندا في أذربيجان اونو كرفرس بزيارة تفقدية تعريفية فترة 1-2 يونيو الحالي لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي حيث اطلع السفير الهولندي خلالها على مؤسسات التعليم والإنتاج والثقافة والصحة والسياحة.

وأفاد مراسل أذرتاج ان السفير الهولندي زار في البداية متحف حيدر علييف الزعيم القومي بمدينة نخجوان.

ثم انتقل الى جامعة نخجوان الحكومية واجتمع بأساتذة وطلبة كلية العلاقات الدولية واللغات الخارجية حيث القى السفير كرفرس محاضرة بها على موضوع العلاقات الهولندية الأذربيجانية ورد على أسئلة المشاركين. د

بعد ذلك، حضر السفير الهولندي مركز نخجوان للأعمال للتعرف الى المنتجات المنتجة في مؤسسات الجمهورية.

واهتم السفير الهولندي بالمركز بطاقة انتاج مصنع نخجوان للمراكب النقلية الخفيفة فإتي به الى المصنع ليتفقد خط الإنتاج بالمصنع بالاجهزة والمعدات الحديثة الفنية المعتمدة على احدث التكنولوجيا والمركبة فيه باحضارها من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا فيما شاهد السفير الهولندي عملية الإنتاج لسيارة "ناز ليفان".

ثم زار السفير كرفرس شركة "كامي قايا" لانتاج المياه المعدنية وتعرف الى عملية انتاج الماء المعدني النخجواني "باداملي".

بعد ذلك تفقد رئيس البعثة الدبلوماسية الهولندية مجمع نخجوان الصناعي ليطلع على مؤسسات المجمع المختلفة خاصة 4 مصانع منشأة على مساحة 9 هيكتارات لصناعة وإنتاج الجص وألواح الجبس والجير والخرسانة الخفيفة.

ثم اتى السفير كرفرس مصنع نخجوان للاسمنت وقيل له ان هذه المؤسسة ناشطة منذ 2011م بطاقة الإنتاج اليومي 1200 طن على احدث التنكولوجيا بعلامة التصنيف العالية 5ر42 ويورد الى جميع أذربيجان وكذلك جورجيا.

وزار السفير الهولندي كذلك مركز "دوز داغ" للعلاج الطبيعي (جبل المِلح) ليتعرف الى إمكانات هذا المجمع الطبيعي. وقيل ان المجمع الطبيعي "دوز داغ" يزوره كل من يعاني من امراض التنفس والشعب الهوائية والربو حيث يستضيف في الأزمنة الأخيرة وافدين عديدا من مختلف انحاء العالم.

وزار السفير الهولندي كرفرس في اليوم الثاني من جولته متحف نخجوان للسجاد وتفقد مقتنيات المتحف الزائد عددها عن 3 الاف عينة تعود الى القرون المختلفة.

كما تفقد السفير كرفرس معالم متاحف "خان ساراي" التاريخي المعماري و"مؤمنة خاتون" والهواء الطلق وحصل على معلومات مفصلة حول الاثار الحجرية المعروضة.

كما زار السفير الهولندي قصر حيدر علييف وتفقد المعروضات لدى معرض نخجوان للالواح الفنية وشاهد بمجمع "نخجوان قلعة" التاريخي المعماري المتحفي مستلزمات منزلية ترجع الى الالفيات الـ 3-5 ما قبل الميلاد والمنتجات من الخزف العائدة الى العصور البرونزية الاخرية والحديدية المبكرة والالات والادات من النحاس والاثار على المقابر والأسلحة والمقتنيات القيمة الأخرى.