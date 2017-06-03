    • / رياضة

    رياضة


    سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة

    ٠٣.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣٤]

    باكو، 3 يونيو، أذرتاج

    تغلب المنتخب الاذربيجاني لكرة الطائرة للإناث على نظيره الهولندي في مباراة أقيمت في 3 يونيو اليوم بينهما على استاد قصر باكو للرياضة ضمن مرحلة المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2018م.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج ان سيدات أذربيجان استطعنا تحقيق الفوز النظيف على نظيراتهن من هولندا في كل الأشواط الثلاثة 30-28 و25-22 و25-13.

    وبهذه النتيجة حجز منتخب أذربيجان لكرة الطائرة للسيدات بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بصفة زعيم المجموعة فيما تأهلت هولندا للمباراة الفاصلة المؤهلة.

    AZERTAG.AZ :سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٣٧]
    أذربيجان تتغلب على إسرائيل في مؤهلات كأس العالم 2018م للسيدات
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٣]
    قراباغ يباشر استعدادات موسم 2017/2018م
    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [١٥‎:١٣]
    منتخب أوكرانيا للكرة الطائرة يتغلب على إسرائيل
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٧ [١٩:٠٢]
    "قاراباغ" يقابل فرق جورجية لكرة القدم
    سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة