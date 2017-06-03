سيدات أذربيجان لكرة الطائرة يحجزن بطاقة التأهل لكأس العالم وهولندا إلى الفاصلة

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

تغلب المنتخب الاذربيجاني لكرة الطائرة للإناث على نظيره الهولندي في مباراة أقيمت في 3 يونيو اليوم بينهما على استاد قصر باكو للرياضة ضمن مرحلة المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2018م.

وأبلغت مراسلة أذرتاج ان سيدات أذربيجان استطعنا تحقيق الفوز النظيف على نظيراتهن من هولندا في كل الأشواط الثلاثة 30-28 و25-22 و25-13.

وبهذه النتيجة حجز منتخب أذربيجان لكرة الطائرة للسيدات بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بصفة زعيم المجموعة فيما تأهلت هولندا للمباراة الفاصلة المؤهلة.