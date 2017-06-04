الرئيس الأذربيجاني يعزي رئيسة الوزراء البريطانية
AzerTAg.az
٠٤.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٤٦]
بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في سقوط العديد من الضحايا والجرحى جراء العمل الارهابي المرتكب على جسر لندن بدهس سيارة مشاة وعابرين.
وأعرب فخامته فيها عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى هذا النبأ المؤلم مبعرا فيها عن غضبه من هذا الحدث الرهيب وإدانته الإرهاب بشدة ودعمه كل الدعم في مكافحة كل أشكال الإرهاب.
وقدم الرئيس علييف باسم الشعب الأذربيجاني وبالأصالة عن نفسه صادق التعازي والمواساة لفخامتها ولأسر الضحايا وذويهم آملا للمصابين الشفاء العاجل.
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