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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني من جديد

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٤٦]

    باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 48.24 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.58 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 50.55 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.60 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني من جديد
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