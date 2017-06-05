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    نقل أكثر من 2.2 مليون طن من النفط الأذربيجاني عبر ميناء جيهان خلال شهر مايو

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٤٦]

    باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تصدير مليونين و236 ألف و93 طن من البترول الأذربيجاني عبر ميناء جيهان إلى الأسواق العالمية في شهر مايو لعام 2017.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أن مليونا و322 ألف و980 طن من هذا الجحم من نصيب شركة البترول الحكومية الأذربيجانية.

    شكل حجم النفط المصدر من ميناء جيهان 10 ملايين و275 ألف و528 طن خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري.

    وبشكل عام، تم تصدير 330 مليون و110 ألف و127 طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية منذ بدء تشغيل أنابيب البترول الرئيسية باكو-تبيليسي-جيهان حتى الأول من شهر يونيو لعام 2017.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 2.2 مليون طن من النفط الأذربيجاني عبر ميناء جيهان خلال شهر مايو
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