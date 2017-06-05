نقل نحو 11 مليون طن من النفط الأذربيجاني عبر باكو – تبيليسي – جيهان خلال 5 أشهر

باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الإحصاءات الحكومية انه تم نقل مليونين و237 الف و140 طن من النفط عبر خطوط أنابيب البترول الرئيسية خلال شهر مايو للسنة الجارية وثلاثة ارباع منه تم نقله عبر خط أنابيب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان. وتم تصدير 10 ملايين و961 الف و523 طن من النفط عبر هذا الخط من باكو خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري.

وبشكل عام، تم تصدير 332 مليون و499 ألف و585 طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية منذ بدء تشغيل أنابيب البترول الرئيسية باكو-تبيليسي-جيهان حتى الأول من شهر يونيو لعام 2017.

كما نقل 561 ألف و762 طن من البترول التركماني عبر باكو – تبيليسي – جيهان خلال شهر مايو للعام الجاري.