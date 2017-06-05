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    زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٦]

    باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم محافظة بالاكن الأذربيجانية.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الزلزال وقع اليوم في أراضي محافظة بالاكن على بعد 21 كم من شمال غربي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية، وذلك في الساعة 11:20:56 بالتوقيت المحلي لأذربيجان.

    كان الزلزال بمقدار 3.8 درجات على عمق 4 كيلومترات.

    وشعر الزلزال حتى مقدار 3 درجات في المحافظة المجاورة مع بالاكن.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية
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