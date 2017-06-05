باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج) تجرى الدورة التدريبية المشتركة تحت شعار "نسر القوقاز" لقوات العمليات الخاصة في مدينة تبيليسي، وذلك وفقا لاتفاق وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي. صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية بأن الدورة التدريبية التي يشارك فيها عسكريو القوات المسلحة الأذربيجانية ستستمر حتى 14 يونيو.

AZERTAG.AZ : عسكريون أذربيجانيون يشاركون في دورة تدريبية "نسر القوقاز"

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