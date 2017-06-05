مراكز الدراسات الاستراتيجية الأذربيجانية والتركية والجورجية تعقد مؤتمرا دوليا للعلاقات الثلاثية

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

بدأت فعاليات مؤتمر دولي في "العلاقات الثلاثية بين أذربيجان وجورجيا وتركيا: رؤية المستقبل" ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية لدى الرئيس الاذربيجاني في الخامس من يونيو اليوم.

وابان مراسل أذرتاج ان نوروز ممدوف مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم العلاقات الخارجية بالديوان الرئاسي ألقى كلمة في المؤتمر مفيدا فيها ان صيغة التعاون الثلاثي أذربيجان وجورجيا وتركيا قد اضافت ذخرها حتى الان ضاربا مثلا مشاريع باكو – تفليس – جيهان وباكو – تفليس – أرضروم وباكو – تفليس – قارص إشارة منه إلى تحقق هذه المشاريع جراء التعاون الثلاثي المذكور. وشدد مساعد الرئيس خاصة على آفاق كبيرة لهذه العلاقات ثلاثية الاطراف.

ويبحث المؤتمر الدولي الذي يشارك في فعالياته رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدى وزارة الخارجية التركية ومدير أبحاث الاتحاد الأوروبي بمؤسسة جورجيا للدراسات الاستراتيجية والدولية ورئيس مؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحلل المؤسسة الجورجية للأبحاث الدولية وخبراء وأصحاب الرأي من أذربيجان وتركيا وجورجيا مسائل تطوير التعاون بين الحلفاء الاستراتيجية الثلاثة وتحديات الامن على العلاقات ثلاثية الأطراف واتجاه امن العلاقات ووسائل مكافحة التهديدات غير التقليدية.