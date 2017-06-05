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    سياسة


    مساعد الرئيس يرى فرصا واسعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الأذربيجانية الامريكية

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 5 يونيو، أذرتاج

    قال نوروز ممدوف مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم العلاقات الخارجية بالديوان الرئاسي اننا نرى وجود فرص كبيرة من اجل فتح صفحة جديدة في العلاقات الأذربيجانية الامريكية على الرغم من التوتر الكبير المخيم على الساحة الدولية.

    وأوضح ممدوف ان رسالتين موجهتين من قبل الرئيس الأمريكي ترامب إلى نظيره الأذربيجاني الهام علييف خلال أسبوعين أخيرين باعتبارهما احد الثوابت الأكثر أهمية لذلك: "ومن الممكن رؤية مدى كثرة فرص لفتح صحيفة جديدة في العلاقات من خلال هاتين الرسالتين."

    وتناول ممدوف القمة العربية الإسلامية الامريكية المنعقدة فبل أسبوعين في الرياض العاصمة السعودية مفيدا ان الرئيس الأمريكي ألقى هناك كلمة مهمة اعلن فيها عن مبادئ التعاون اللاحقة بين أمريكا وبلدان العالم فيما بعدُ: "نستحسن نحن هذه المبادئ وكنا نقول منذ سنوات بضرورة الاعتماد على هذه المبادئ ولو اؤتمر بهذه المبادئ لما شهدنا توتر اليوم ولأحلّ الصداقة والتعاون والشراكة بين البلاد وباستمرار انجح واعتقد ان هناك آفاق واعدة فنتخذ نحن الاخرين خطوات لازمة بشأن هذه الافاق."

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس يرى فرصا واسعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الأذربيجانية الامريكية
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