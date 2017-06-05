بحث مدى تلوث مياه نهر كور أكبر أنهار جنوب القوقاز في أراضي جورجيا

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

اطلقت حكومة جورجيا إجراءات رصد مدى تلوث مياه نهر كور حيث أخذت الوكالة الجورجية الوطنية للبيئة 31 عينة من 14 منعطفا من النهر و17 رافدا لتحقيق مستوى تلوث مياه النهر. وستعلن الوكالة عن نتائج بعد بضعة أيام.

يذكر ان جورجيا ثالث بلدان أوروبا حسب وفرة احتياطيات الماء ومن جملتها تجري في جورجيا 26 الف نهر يبلغ طولها العام 60 الف كم ومن كبرياتها نهر كور اكبر انهار جنوب القوقاز ويبدأ في أراضي تركيا ويصب في مياه بحر الخزر. يذكر ان طول قسم جورجيا من نهر كور 390 كم.