زيادة عدد الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى 6

باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انضمت اليمن وليبيا والملديف إلى القرار الذي اتخذه عدد من الدول العربية ضد دولة قطر. وارتفع عدد الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى 6 بلدان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا حاسما ضد قطر متهمة إياها بالانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة "الإخوان المسلمين" و"داعش" و"القاعدة".