الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الاوروآسيوية في جنوب كوريا
AzerTAg.az
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣٥]
باكو، 5 يونيو (أذرتاج).
سقام الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات البلدان الاورواسيوية في عاصمة جنوب كوريا سيول في الفترة ما بين 26-28 يونيو.
من المتوقع مشاركة ممثلي 41 بلدا في الاجتماع.
يذكر ان الاجتماع الأول انعقد في موسكو في ابريل العام الماضي.
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