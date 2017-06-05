الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الاوروآسيوية في جنوب كوريا

باكو، 5 يونيو (أذرتاج).

سقام الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات البلدان الاورواسيوية في عاصمة جنوب كوريا سيول في الفترة ما بين 26-28 يونيو.

من المتوقع مشاركة ممثلي 41 بلدا في الاجتماع.

يذكر ان الاجتماع الأول انعقد في موسكو في ابريل العام الماضي.