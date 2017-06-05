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    سياسة


    الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الاوروآسيوية في جنوب كوريا

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 5 يونيو (أذرتاج).

    سقام الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات البلدان الاورواسيوية في عاصمة جنوب كوريا سيول في الفترة ما بين 26-28 يونيو.

    من المتوقع مشاركة ممثلي 41 بلدا في الاجتماع.

    يذكر ان الاجتماع الأول انعقد في موسكو في ابريل العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الاوروآسيوية في جنوب كوريا
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