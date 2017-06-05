سوكار تحرص على إنشاء "بتكيم" الثانية في تركيا باستثمار 3 مليار دولار

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

تحرص شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار على إنشاء "بتكيم" الثانية في تركيا باستثمار 3 مليارات دولار.

وأبان واقف عليييف رئيس إدارة استثمارات سوكا ران الشركة تنوي إنشاء حديقة كيميائية جديدة في حي علي اقا بولاية ازمير.

وأوضح علييف إننا نحرص على إنشاء مؤسسات نفطية كيميائية جديدة وليس من المعلوم تماما حجم استثمار وهو في مرحلة المشروع حاليا وقد يبلغ 3 مليارات دولار وناقشنا هذه النية مهربان علييفا مسؤولين حكوميين ومن الممكن ان يتحقق مثل الاستثمار ضمن التشجيع الاستثماري.

وزاد مسؤول سوكار متناولا إجراءات "بتكيم" الأولى ان "الشركة استثمرت 730 مليون دولار حتى الآن بعد شراء "بتكيم" ولا مساحة فارغة اليوم في أراضي قابضة "بتكيم" للبتروكيماويات لتنفيذ مشاريع جديدة وقيمة "بتكيم" في السوق التركية ارتفعت بنسبة 420 في المائة بالليرة التركية فبلغت في شهر ابريل 1ر2 ملياري دولار".

يذكر ان سوكار اشترت "بتطيم" مقابل 5ر2 ملياري دولار عام 2008م وتواصل فعالياتها في تركيا باسم "ستياش" سوكار تركيا للطاقة وتملك ستياش 53 في المائة من أسهم "بتكيم".