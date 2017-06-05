باكو، 5 يونيو (أذرتاج). ستقام في السابع من يونيو في معهد الموسيقى الأذربيجانية الحكومية أمسية مكرسة لذكرى الملحن الروسي الشهير سيرغي رخمانينوف. أفادت أذرتاج نقلا عن المعهد ان الحفل الموسيقي الكلاسيكي سيقوده إلشاد باغيروف وفؤاد ابراهيموف برفقة الأوركسترا السيمفونية الأذربيجانية الحكومية. سيحضر الأمسية فنانو الشعب فرهات بدالبايلي ومراد اديكوزالوف ويغانه آخوندوفا ويلقون كلمة فيها.

AZERTAG.AZ : إحياء ذكرى الملحن الروسي الشهير رخمانينوف بباكو

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