عزلة قطر تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة

طهران، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال حميد أبو طالبي مساعد الشؤون السياسية بمكتب الرئيس الإيراني إن قطع العلاقات الدبلوماسية للبلدان الأعضاء في التحالف العربي مع دولة قطر وجهودها لعزلها سيزيد من توتر الوضع في المنطقة.

أعلن أن الدولة التي تحاول عزل قطر تتحرك بإملاء الآخرين وليس بآرائها وهذا القرار غير صحيح، لا يخدم إحلال الاستقرار.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن والبحرين وليبيا والملديف قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم المنظمات الإرهابية.