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    طاقم الحكم الأذربيجاني يدير مباراة بين بيلاروس وسان مارينو

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥‎٧]

    باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سيكون عمر باشايف حكما رئيسيا في المواجهة بين منتخبي بيلاروس وسان مارينو لكرة القدم تحت 21 عاما في اطار تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن نامق حسينوف ومبارز حشيموف سيساعداه.

    سيكون رحيم حسنوف حكما رابعا في المواجهة.

    يذكر أن المباراة بين بيلاروس وسان مارينو ستقام في 7 يونيو بمينسك.

    AZERTAG.AZ :طاقم الحكم الأذربيجاني يدير مباراة بين بيلاروس وسان مارينو
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