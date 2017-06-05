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    ميناء باكو التجاري البحري الدولي استقبل اكثر من 10 الاف شاحنة النقل البري الدولي

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [٢١:١٤]

    باكو، 5 يونيو، أذرتاج

    قال طالع زيادوف المدير العام لشركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي ان الميناء خدم لاكثر من 10 الاف شاحنة النقل البري الدولي خلال 4 اشهر من 2017م الحالي.

    وابان زيادوف ان الميناء استقبل خلال 2016م الماضي 23 الف شانحة النقل البري الدولي عامة لكلا الاتجاهين حال كون الميناء قدم خدمات لاكثر من 10 الاف شاحنة مثيلة خلال فترة 4 اشهر من 2017م الجاري.

    AZERTAG.AZ :ميناء باكو التجاري البحري الدولي استقبل اكثر من 10 الاف شاحنة النقل البري الدولي
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