لائحة قانون لتشغيل المنطقة التجارية الحرة تحال إلى المجلس الوطني إلى نهاية العام
AzerTAg.az
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٤٢]
باكو، 5 يونيو، أذرتاج
قال طالع زيادوف المدير العام لشركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي ان لائحة قانون تسوي النظام الحقوقي في المنطقة التجارية الحرة ستحال إلى المجلس الوطني إلى نهاية العام الجاري.
وبين زيادوف ان شركة "دب وورد" استكملت الاعمال المنفذة بشأن المنطقة التجارية الحرة وسلمتها إلى الدولة وفي الوقت الحاضر يجري وضع لائحة قانون لتسوية النظام الحقوقي في المنطقة التجارية الحرة من قبل فريق عمل يضم مؤسسات حكومية وستحال لائحة قانون إلى المجلس الوطني إلى نهاية العام الحالي من اجل التمكن من تشغيل المنطقة التجارية الحرة إثر صدور قرار بانشاء النظام الحقوقي.
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