انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انخفضت أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 47.24 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.16 دولار وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 49.31 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.16 دولار.

كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 49.63 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.89 دولار.