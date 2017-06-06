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    مواجهة بين منتخبي أذربيجان والتشيك لكرة القدم تحت 21 عاما

    ٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١١:٣٨]

    باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 سنة ضمن معسكره التدريبي في النمسا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما واجه الفريق التشيكي وانتخبت المقابلة بفوز الفريق التشيكي (حساب 5:0).

    ستقام المباراة الأخرى بين المنتخبين في 8 يونيو.

    AZERTAG.AZ :مواجهة بين منتخبي أذربيجان والتشيك لكرة القدم تحت 21 عاما
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