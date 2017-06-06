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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١٤:١٢]

    باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    يخطط في 7 يونيو / حزيران إجراء المراقبة في خط الجبهة قريب من قرية علي بكلي بمحافظة توفوز الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك والمساعدان الميدانيان جينادي بتريكا ومارتين شوستر.

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