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    سياسة


    مشاركو الاجتماع يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

    ٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٨]

    باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قام اليوم مشاركو الاجتماع الثالث لرؤساء وموكلي مظالم المقاضاة والهيئات المتخصصة لمكافحة الفساد للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي المنعقد في باكو بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن مشاركي الاجتماع وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    كما زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    وأعطيت للضيوف أثناء مشاهدتهم منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.

    AZERTAG.AZ :مشاركو الاجتماع يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
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