"سوكار" تحفر 13 ألفا و743 مترا من الآبار خلال مايو

باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

نفذت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) 13 ألفا و743 مترا من أعمال الحفر بوحدها باستثناء المؤسسات المشتركة وشركات التشغيل خلال شهر مايو للعام الجاري.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة سوكار أن الشركة أجرت خلال أشهر يناير- مايو للعام الجاري أعمال الحفر 63 ألفا و339 مترا (باستثناء المؤسسات المشتركة وشركات التشغيل) و57 ألفا و896 مترا منها للأغراض الإنتاجية و5 آلاف و443 مترا منها للاستكشاف.

وأضافت أنها سلمت 7 آبار محفورة خلال شهر أبريل. أما 30 بئرا جديدا في مايو فتم استكماله وتسليمه إلى عمال النفط.