أذربيجان تستضيف كأس العالم للرماية الأولمبية للشباب

غابالا، 6 يونيو، أذرتاج

تستضيف محافظة غابالا خلال فترة 7 أيام مقبلة فعاليات الرياضة الدولية الأخرى بتنظيم مسابقات كأس العالم للرماية الأولمبية للشباب من قبل نادي "غابالا" للرماية واتحاد أذربيجان للرماية بدعم وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو الحالي ويقام حفل افتتاح رسمي للبطولة في 7 يونيو.

وابان الهام احمدوف متحدث نادي "غابالا" للرماية لمراسل أذرتاج ان المسابقات الدولية المنظمة لدى مجمع الرماية السكيت والقوس بقصبة بوم الغابالوية يشارك فيها اكثر من 600 رام من 45 بلدا ليتنافسوا من اجل الفوز بـ10 مجموعات من الميداليات بالرماية بالمسدس والبندقية عن بعد 10 و25 و50 م.