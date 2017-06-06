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    طاقم حكام إسباني يدير مباراة بين أذربيجان - أيرلندا الشمالية

    ٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٤٦]

    باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تحديد أسماء الحكام الذين سيديرون مباراة بين نادي أذربيجان وأيرلندا الشمالية لكرة القدم في إطار تصفيات كأس العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن طاقم الحكام الإسباني سيدير المواجهة بين الفريقين التي ستقام في 10 يونيو.

    سيكون خافيير استرادا حكما رئيسيا في المباراة وسيساعده ميغيل مارتينيز وتيودورو سوبرينو. أما الحكم الرابع أليجاندرو هيرناندس.

    يذكر أن المباراة ستبدأ في الساعة 20:00 في الملعب الجمهوري الحامل اسم توفيق بهراموف.

    AZERTAG.AZ : طاقم حكام إسباني يدير مباراة بين أذربيجان - أيرلندا الشمالية
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