باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ألغت شركة الخطوط الجوية القطرية "Qatar Airways" رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بسبب قطع تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت. وقد وعدت الشركة جميع الركاب بالرحلات البديلة أو التعويضات بقيمة التذاكر.

AZERTAG.AZ : الخطوط الجوية القطرية تلغي رحلاتها إلى عدد من الدول

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