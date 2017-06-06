    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الخطوط الجوية القطرية تلغي رحلاتها إلى عدد من الدول

    ٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٤٨]

    باكو، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ألغت شركة الخطوط الجوية القطرية "Qatar Airways" رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بسبب قطع تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت.

    وقد وعدت الشركة جميع الركاب بالرحلات البديلة أو التعويضات بقيمة التذاكر.

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية القطرية تلغي رحلاتها إلى عدد من الدول
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٨]
    عزلة قطر تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة
    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٨]
    زيادة عدد الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى 6
    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
    زيادة عدد الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى 6
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٤٧]
    مقتل 36 شخصا جراء هجوم مسلح على فندق مانيلا
    الخطوط الجوية القطرية تلغي رحلاتها إلى عدد من الدول