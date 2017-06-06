مقتل 7 أشخاص جراء انقلاب حافلة ركاب في الصين
AzerTAg.az
٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١٩:١٠]
بكين، 6 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب العديد بعد سقوط حافلة ركاب من على جسر طريق سريع في مقاطعة شاندونغ الصينية.
وقع الحادث عند حوالي الساعة الـ10 صباحا في الطريق السريع شينيانغ-هايكو بالقرب من مدينة ريتشاو لمقاطعة شاندونغ.
تم جلب الشرطة وسيارات الإطفاء وفرق الإسعاف الأول إلى مكان الحادث.
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