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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١١:٠٣]

    باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار برميل النفط باتجاهات مختلفة في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 47.97 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.22 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 49.95 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.17 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 49.73 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.10 دولار.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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