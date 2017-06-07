استمرار إطلاق النار داخل البرلمان الإيراني

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

دخل شخص مجهول البرلمان الإيراني اليوم وبدأ يطلق النار على الحراس وأصاب شخصا جراء الحادث.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن المسلح احتجز عددا من الرهائن. أكدت أنه يستمر إطلاق النار داخل المبنى.

وأفادت الوكالة المذكورة باعتقال المهاجم، مشيرة إلى أن هويته لا تزال مجهولة وكذلك دوافعه.