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    طهران: إطلاق النار عند ضريح الإمام الخميني

    ٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]

    باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وقع إطلاق النار عند ضريح الإمام الخميني قرب مدينة طهران.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن برس تي في أن أحد المسلحين الذين هاجموا مرقد الخميني قام بتفجير نفسه ما تسبب في جرح عدد من الأشخاص.

    وفقا لمعلومات وسائل الإعلام الإيرانية، اقتحم عدد من المسلحين مقر البرلمان الإيراني عنوة وهم يطلقون النار حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

    تتكون المجموعة المسلحة من 4 أشخاص دخلوا البرلمان وأطلقوا النار على 4 من الحراس، فجرحوا ثلاثة منهم، وواصلوا إطلاق النار.

    AZERTAG.AZ :طهران: إطلاق النار عند ضريح الإمام الخميني
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