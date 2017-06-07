سلسلة من الهجمات في إيران: مقتل شخصين وإصابة 13 آخرا

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سقط عدد من القتلى والجرحى بهجومين استهدفا بشكل متزامن مقر البرلمان الإيراني في طهران ومرقد الإمام الخميني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة إيرنا للأنباء أن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرين في الهجوم على البرلمان.

أما في الهجوم المسلح على مرقد الإمام الخميني فقتل شخص وأصيب 5 آخرين. تمكن الأمن من محاصرة انتحاري يرتدي سترة ناسفة.

وبلغت حصيلة المصابين 13 شخصا بينهم مدنيون.

قام أحد المسلحين بتفجير نفسه في مرقد الخميني.

يذكر أن عددا من المسلحين اقتحموا مقر البرلمان الإيراني عنوة وهم اطلقوا النار حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي (في الساعة 10:00 بتوقيت باكو).

ونقلت تلك الوكالة عن أحد النواب أن المجموعة المسلحة تتكون من 4 أشخاص دخلوا البرلمان وأطلقوا النار

ولم تؤكد مصادر أمنية ورسمية هذه الحصيلة حتى الآن.