غرفة الرقابة تمهل لأسبوعٍ البنوكَ التي لم تفصح عن بيانات مراجعة حساباتها

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

ناقش اجتماع منعقد بمبنى غرفة الرقابة على الأسواق المالية مع رؤساء ومديري مجموعة من البنوك وشركات مراجعة الحسابات أسباب عدم إفصاح بعض البنوك عن البيانات المالية خلال فترة مطلوبة شرعا وسبل إزالة ذلك.

وقالت الغرفة في بيان أصدرته اليوم ان القانون الأذربيجاني "في البنوك" ينص على ان البنوك ينبغي لها خلال مدة أقصاها خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية ان تنشر بيانات مراجعة الحسابات الخارجية على مواقعها الإلكترونية الرسمية ولدى وسائل الإعلام الجماهيرية. وعزت البنوك أسباب تأخر الإفصاح عن البيانات المالية إلى اختلاف الآراء مع مراجعي الحسابات وكذلك تشديد غرفة الرقابة على المطالب والإجراءات الخاصة بمراجعة حسابات البنوك.

وعلى الرغم من ذلك، قررت الغرفة بإصدار التزام نهائي يتعين على جميع البنوك ان تنشر خلال فترة أقصاها 15 يونيو الحالي بيانات مالية مع الإشارة مرة أخرى إلى عدم التسليم بتقييد حقوق الزبائن والمودعين في الحصول على معلومات موضوعية وفي حينها حول الأحوال المالية للبنوك.

وأكدت الغرفة انها ستركز الانتباه خاصة على مسألة إفصاح المصارف عن بيانات مراجعة الحسابات الخارجية.