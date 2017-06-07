انتهاء المراقبة في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انتهت في 7 يونيو / حزيران المراقبة في خط الجبهة قريب من قرية علي بكلي بمحافظة توفوز الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك والمساعدان الميدانيان جينادي بتريكا ومارتين شوستر.