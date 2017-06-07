تشغيل جهاز تبريد الماء بمصفاة النفط حيدر علييف

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

وضع تخت الخدمة في السابع من يونيو اليوم جهاز تبريد الماء بمصفاة النفط حيدر علييف تنفيذا لمشروع إعادة البناء والتحديث.

وابلغ مراسل أذرتاج ان حفل تدشين الجهاز حضره رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبدوللايف وممثلو قيادة الشركة.

وقيل في الحفل ان مشروع جهاز تبريد المياه المنشأ منذ عام 2015م من قبل إدارة "نفط غاز تيكينتي" للإنشاء والبناء التابعة لسوكار نتاجُ شركة "هامون ثيرمال أوروبا" الفرنسية. وإنتاجية الجهاز من حيث دورة المياه تبلغ 7000 متر مكعب.

واطلع ممثلو سوكار كذلك على أعمال تحديث جهاز إعادة بناء حل الأمين المشبع رقم 54 بطاقة إنتاجية سنوية 779 الف و840 طن وتبينوا ان جودة الغاز الجاف المنقول إلى الاتحاد الإنتاجي "اذر كيمياء" عقب أعمال تحديث الجهاز المذكور تحسنت مع اقتصاد ما يبلغ 6000 طن سنويا من الصودا الكاوية.