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    الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الإيراني

    ٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٢]

    باكو، 7 يونيو (أذرتاج).

    بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تعزية الى نظيره الإيراني حسن روحاني أعرب فيها عن مواساته بمناسبة سقوط قتلى وجرحى جراء الأعمال الإرهابية في طهران.

    أكد الرئيس إلهام علييف في البرقية ان هذا الحادث الدموي يؤكد مرة أخرى ان الإرهاب اصبح خطرا مريعا في العالم باسره وان توحيد جهود لمكافحة كل اشكاله ضروري للغاية.

    ابدى الرئيس الاذربيجاني باسمه وباسم الشعب الاذربيجاني مواساته وتعازيه الى الرئيس الإيراني حسن روحاني واسر القتلى وذويهم والشعب الإيراني الصديق والشقيق في هذا الحادث المروع متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الإيراني
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