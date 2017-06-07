    • / رياضة

    رياضة


    الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يتعاقد مع نيكه لتوفير قمصان المنتخب إلى نهاية الموسم بدلا من أمبرو

    ٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٤]

    باكو، 7 يونيو، أذرتاج

    قال الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم في بيان ان الاتحاد الذي يتعاون منذ بضعة أعوام مع شركة أمبرو البريطانية حصل على عدد كاف من الملابس الرياضية لنهاية المرحلة المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2016م. كما ان اقتصاد مجموعات الملابس الموجودة أتاح المنتخب الأذربيجاني بالاستفادة من قمصان إنتاج شركة أمبرو في المباريات المقامة من مرحلة التصفيات لكأس العالم أيضا.

    وقام الاتحاد بمباحثات مع عدة شركات بما فيه أمبرو ونيكه من اجل توفير الملابس للمنتخب الأذربيجاني لمباريات قادمة من مرحلة التصفيات. وتوصل الاتحاد إلى اتفاق شركة نيكه التي وفرت الملابس المطلوبة خلال فترة اقرب وبكلفة منخفضة بنسبة 11 % من شركة أمبرو.

    وبذلك، سيخرج المنتخب الأذربيجاني لمباريات مرحلة التصفيات لكأس العالم إلى نهاية الموسم الجاري بملابس شركة نيكه ابتداء من مباراة تقام في 10 يونيو مع منتخب إيرلندا الشمالية.

    AZERTAG.AZ : الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يتعاقد مع نيكه لتوفير قمصان المنتخب إلى نهاية الموسم بدلا من أمبرو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٤٦]
    طاقم حكام إسباني يدير مباراة بين أذربيجان - أيرلندا الشمالية
    ٠٦.٠٦.٢٠١٧ [١١:٣٨]
    مواجهة بين منتخبي أذربيجان والتشيك لكرة القدم تحت 21 عاما
    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١٠]
    "البلاد" البحرينية: أذربيجان تذهل العالم باستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي
    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥‎٧]
    طاقم الحكم الأذربيجاني يدير مباراة بين بيلاروس وسان مارينو
    الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يتعاقد مع نيكه لتوفير قمصان المنتخب إلى نهاية الموسم بدلا من أمبرو