الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يتعاقد مع نيكه لتوفير قمصان المنتخب إلى نهاية الموسم بدلا من أمبرو

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

قال الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم في بيان ان الاتحاد الذي يتعاون منذ بضعة أعوام مع شركة أمبرو البريطانية حصل على عدد كاف من الملابس الرياضية لنهاية المرحلة المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2016م. كما ان اقتصاد مجموعات الملابس الموجودة أتاح المنتخب الأذربيجاني بالاستفادة من قمصان إنتاج شركة أمبرو في المباريات المقامة من مرحلة التصفيات لكأس العالم أيضا.

وقام الاتحاد بمباحثات مع عدة شركات بما فيه أمبرو ونيكه من اجل توفير الملابس للمنتخب الأذربيجاني لمباريات قادمة من مرحلة التصفيات. وتوصل الاتحاد إلى اتفاق شركة نيكه التي وفرت الملابس المطلوبة خلال فترة اقرب وبكلفة منخفضة بنسبة 11 % من شركة أمبرو.

وبذلك، سيخرج المنتخب الأذربيجاني لمباريات مرحلة التصفيات لكأس العالم إلى نهاية الموسم الجاري بملابس شركة نيكه ابتداء من مباراة تقام في 10 يونيو مع منتخب إيرلندا الشمالية.