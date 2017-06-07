"TAP AG" تخصص 400 ألف يورو لمشاريع اجتماعية في إيطاليا

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بدأت شركة "TAP AG" المرحلة الثانية من برنامج المنح الصغيرة للمنظمات غير التجارية في محافظة ليتشي الإيطالية، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "TAP AG" أن الميزانية الإجمالية للبرنامج 400 الف يورو، ذلك زيادة مرتين مقارنة بالمبلغ في العام السابق. سيتم تخصيص 50 الف يورو لكل من المشاريع. يمكن أن تشارك جميع المنظمات غير التجارية لمحافظة ليتشي الإيطالية في البرنامج. ستقبل الاقتراحات من 1 يونيو إلى 31 أغسطس.

لقد استكملت 40.3 في المائة من الأعمال لإنشاء تاب.

التكلفة الإجمالية للمشروع 4.5 مليارات يورو.

تم تنظيف 270 كم على طول الخط وتوزيع الأنابيب على طول 234 كم ولحام 203 كم من الأنابيب ودفن 30 كم منها بعد اللحام".

يذكر أنه حتى الآن عمل 2500 عامل في إنشاء تاب في اليونان.

قد جلبت 176شركة يونانية لتنفيذ المشروع.

هذا ويقضي مشروع تاب باستخدام اكثر من 53 الف أنبوب منها 32 الفا في اليونان و12 الفا في البانيا و8750 في قسم البحر الادرياتيكي و660 في إيطاليا بزون عمومي لها يبلغ 526 الف طن منه 126 الف طن في البانيا و323 الف طن في اليونان و72 الف طن في القسم البحري و5 الاف طن في إيطاليا.

وتم وضع حجر الأساس لمشروع تاب في 17 مايو عام 2016 في مدينة سالونيك اليونانية وتم تنفيذ حوالي 32 في المائة من الأعمال الخاصة بإنشاء خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي.

هذا ويقضي مشروع تاب باستخدام اكثر من 53 الف أنبوب منها 32 الفا في اليونان و12 الفا في البانيا و8750 في قسم البحر الادرياتيكي و660 في إيطاليا بزون عمومي لها يبلغ 526 الف طن منه 126 الف طن في البانيا و323 الف طن في اليونان و72 الف طن في القسم البحري و5 الاف طن في إيطاليا.

يشار إلى أن خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" الذي يمتد على مسافة 871 كيلومترا سيتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي. ويهدف مشروع "تاب" إلى نقل الغاز المستخرج من حقل "شاه دنيز 2" الأذربيجاني إلى جنوب إيطاليا (8 كيلومترات) عبر اليونان (547 كيلومتر) وألبانيا (211 كيلومتر) والبحر الأدرياتيكي (105 كيلومتر) ومنها إلى أوربا الغربية.

يذكر أن ممر الغاز الجنوبي المؤلف من خطوط أنابيب جنوب القوقاز للغاز وأنابيب الغاز العابرة للأناضول وأنابيب الغاز العابرة للبحر الأدرياتيكي يوصف بأكبر مجموعة من سلسلة خطوط أنابيب الغاز التي يتم تطويرها عبر العالم حاليا. وسينقل هذا الممر البالغ طوله 3500 كم غاز أذربيجان من حقل "شاه دنيز 2" إلى أوروبا عبورا من خلال أراضي جورجيا وتركيا ومن المخطط في المرحلة الابتدائية نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب منه إلى تركيا.

ومن المتوقع أن تصرف أذربيجان حتى عام 2020م 1.2 مليار دولار من 5 مليارات دولار عامة. وتخطط أذربيجان صرف 278 مليون دولار هذا العام لمشروع تاب.

والمساهمات في مشروع "تاب" هن شركات بي بي (20%) ومؤسسة ممر الغاز الجنوبي (20%) وسنام (20%) وفلوكسيز (19%) وأينا غاز (16%) وأكسبو (5%).