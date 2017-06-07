البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 8 يونيو
AzerTAg.az
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٩]
باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل العملات الأجنبية للغد 8 يونيو.
وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7022 مانات لدولار أمريكي واحد.
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