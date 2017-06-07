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    افتتاح رحلات مباشرة بين طرابزون وباكو

    ٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 7 يونيو، أذرتاج

    نشرت مواقع تركية معنية بالرحلات الجوية أنباء تشير إلى افتتاح خط جوي مباشر بين مدينتي طرابزون التركية وباكو عاصمة أذربيجان ابتداء من يوم 17 يونيو الحالي.

    ونقلت عن شركة اونور اير التركية التي تعهدت بتنفيذ الرحلات المباشرة بين الطرفين كل أيام السبت ان فتح الخط المباشر سيؤدي بلا شك إلى زيارة عدد السائحين عن كلا الطرفين.

    AZERTAG.AZ :افتتاح رحلات مباشرة بين طرابزون وباكو
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