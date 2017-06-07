باكو، 7 يونيو (أذرتاج). سيقام في جامعة الاقتصاد الأذربيجانية مؤتمر علمي دولي في 14 يونيو، ذلك برعاية وزارة التعليم الأذربيجانية وجامعة الاقتصاد الأذربيجانية ووكالة تومسون رويترز والمركز الدولي للمعلومات العلمية والفنية. سيشارك في المؤتمر المكرس لموضوع "حوكمة معاصرة للنشاط العلمي في الجامعات". سيحضر المؤتمر رؤساء الجامعات والعلماء والباحثون من المانيا وفرنسا وتركيا وروسيا وليتوانيا وكازاخستان وجورجيا ومولدوفا وبيلاروس وغيرها. سيلقي العالم التركي الأصل الحائز على جائزة نوبل عزيز سنجر محاضرة في المؤتمر. ستقام قبيل المؤتمر في 13 يونيو دورة تدريبية حول شبكة العلوم “Web Of Science”" كذلك سيقام على هامش المؤتمر حفل إشهار كتاب "قياس العلوم: العلوم والتطور التكنولوجي".

AZERTAG.AZ : عالم تركي حائز على نوبل يلقي محاضرة في جامعة الاقتصاد الأذربيجانية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده