باكو، 7 يونيو (أذرتاج). قام نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خالاف خالافوف والوفد المرافق له المتكون من ممثلي هيئات الاقتصاد والنقل والطاقة والدفاع والإنتاج الحربي والزراعة والسكك الحديدية للجمهورية بزيارة جمهورية بولندا. أفادت أذرتاج ان خالافوف التقى مع سكرتير الدولة البولندي رئيس الديوان الرئاسي كشيشتوف شجيرسكي ونائب وزير الخارجية بارتوش جيخوتسكي. ونوقشت مسائل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. كذلك عقد أعضاء الوفد لقاءات في الهيئات البولندية ذات الصلة.

AZERTAG.AZ : وفد اذربيجاني يجري محادثات في بولندا

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